مصر | أمن الإسماعيلية يحل لغز السطو على سيارة نقل محملة بالسجائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الإسماعيلية يحل لغز السطو على سيارة نقل محملة بالسجائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من صبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة نقل محملة بالسجائر من قائدها بالإكراه بالإسماعيلية.

وتعود البداية عند ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من ( سائق سن 26) أنه أثناء سيره بالسيارة النقل قيادته (محملة بعدد 230 كرتونة سجائر) بدائرة المركز، فوجئ بقيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، بإجباره على التوقف واستولوا على السيارة بحمولتها.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة شخصان (تاجري سجائر).



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة وأرشدا عن السيارة وحمولتها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.