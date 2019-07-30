مصر | لتعذر حضور المتهمين .. تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية" لـ25 أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتعذر حضور المتهمين .. تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية" لـ25 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت لجلسة 25 أغسطس لتعذر حضور المتهمين من محبسهم وأمرت المحكمة باحضارهم بالموعد المحدد.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وجمال أحمد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.