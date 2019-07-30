أخبار مصر | قيادي بحزب الحرية: مؤتمر الشباب السابع يركز على الاقتصاد والاستثمار والصناعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بحزب الحرية: مؤتمر الشباب السابع يركز على الاقتصاد والاستثمار والصناعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد مهنى، أمين شباب حزب الحرية المصري، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب، إن المؤتمر الوطني للشباب يحظى بحضور متنوع من الفئات الشابة التي تمثل جميع الاطياف والأعمار حتى يكون هناك تعدد في الرؤى ووجهات النظر ويكون هناك اتصال واضح ومباشر من خلال المؤتمر الوطني مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مهنى، في تصريحات صحفية، أن المؤتمر يحظى بصورة تنظيمية رائعة ويقدم كالعادة صورة متميزة عن مصر كما كان في نسخ المؤتمر السابقة، مشيرًا إلى ان الحضور من الشباب الاجنبي يثني على حفاوة الاستقبال والتنظيم من قبل الجهات المختصة، مؤكدًا أن المؤتمر سيعود بالكثير من المنافع على عدة فئات، خاصة مع تنوع جدول العمل واهتمام الرئيس بمبادرة 'حياة كريمة' للفئة المهمشة، وتخرج دفعة الشباب الافريقي الذين تم تأهيلهم في البرنامج الرئاسي، وطرح الاسئلة والاستفسارات على الرئيس وتوضيحه لما يدور ببال الشباب حتى نرسي مبادئ الديموقراطية والمشاركة الفعالة.

وأوضح مهنى، أن المؤتمر الشبابي يحظى في هذه المرة باهتمام بالغ حيث أنه يركز للمرة الأولى على الإقتصاد والاستثمار والصناعات، مشيرًا إلى أنه سيتم تداول تلك النقاط داخل ورش العمل للخروج بالتوصيات اللازمة لتحقيق افضل النتائج.