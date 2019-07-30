أخبار مصر | قيادي بـ"مستقبل وطن": منتديات الشباب تساعد على تعظيم القدرات الشبابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بـ"مستقبل وطن": منتديات الشباب تساعد على تعظيم القدرات الشبابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالله سعيد الامين، الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب مستقبل وطن، ان مؤتمرات الشباب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لها عدة مكاسب للدولة المصرية على مستويات متنوعة سواء سياسية وسياحية واقتصادية وتعبر عن وعى القيادة السياسية بأهمية خلق حلقة اتصال مباشر بين الشباب بدون خطوط حمراء لبحث كل المشكلات والآراء من خلال جلسات وورش عمل تشمل كل الموضوعات الرئيسية التى تهم الدولة المصرية.

وكشف سعيد في تصريحات صحفية، عن تقدمه بورقة بحثية عن دور الاحزاب السياسية في دعم النشاط المجتمعي والخدمي بجانب الدولة في مؤتمر الشباب بأسوان وسوف يستكمل جوانبها خلال مشاركته بالمؤتمر السابع بالعاصمة الادارية الجديدة، منوها الي اهمية الدور المدني للاحزاب السياسية لخلق حالة من الوعي للشباب باهمية المشاركة سواء علي الأرض او من خلال برنامج أسأل الرئيس مما يؤدي إلي تعظيم الاستفادة من قدرات هؤلاء الشباب وازالة الفجوة مع الحكومة وتمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا.

ووصف المنتديات بانها متنفسا يعبر فيه الشباب عن تطلعاتهم بكل حرية وشفافية، حيث يجدون رئيس الدولة يستمع لهم ويدون ملاحظاتهم ويكلف الحكومة بتنفيذ ما تخرج منه هذه المؤتمرات من توصيات كما انها تفرز لنا نماذج مشرفة من الشباب ليصبحوا شركاء في صنع القرار وهو ماتم بالفعل حيث تعيين اكثر من 7 من شباب برنامج التأهيل الرئاسي plp كنواب محافظين وغيرهم داخل مناصب قيادية بالوزارات لخلق جيل جديد يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

وأشار عضو الهيئة العليا للحزب، إلى أن مؤتمرات الشباب ليست مجرد شو اعلامي وهو ماجعل دول أوروبية مثل اسبانيا وألمانيا تقلد التجربة المصرية، كما ان توصيات جميع هذه المنتديات الدورية والتي بدأت في شرم الشيخ 2016 تم تنفيذ اكثر من 90 فالمئة بمتابعة مؤسسة الرئاسة بنفسها كما ان تكريم النماذج المشرفة شحذ الهمم والمنافسة بين شباب الجامعات خاصة في تقديم مقترحاتهم وبرامجهم واخرها برنامج محاكاة الدولة المصرية والذي يتم طرحه خلال المؤتمر السابع.