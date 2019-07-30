أخبار مصر | عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على مسمى العلوم الصحية وخريجيها

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة رقم 50، والتي انعقدت بمقره الجديد بالعلمين، على نتائج أعمال اللجنة المشكلة لدراسة المسمى الوظيفى لخريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية.

وكذلك وافق على التوصيات التي تم التوصل إليها وعرضها الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهي العودة لمسمى العلوم الصحية التطبيقية، والخريج يسمى تكنولوجى أو تقني، لينهى هذا القرار حالة من الجدل الدائر حول هذه الكليات ومسماها والمسمى الوظيفي لخريجيها.

ولحين استقرار وتنفيذ القرار، تم سحب كليات العلوم الصحية من تنسيق الجامعات الحكومية والخاصة للعام الثانى على التوالى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للجامعات.

ويأتي هذا القرار نتيجة لجهود طويلة ومعارك خاضتها نقابة الأطباء خلال العامين الأخيرين لرفضها التعدي على مهنة الطب والأطباء والمريض المصري.