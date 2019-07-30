أخبار مصر | عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على مسمى العلوم الصحية وخريجيها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على مسمى العلوم الصحية وخريجيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكذلك وافق على التوصيات التي تم التوصل إليها وعرضها الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهي العودة لمسمى العلوم الصحية التطبيقية، والخريج يسمى تكنولوجى أو تقني، لينهى هذا القرار حالة من الجدل الدائر حول هذه الكليات ومسماها والمسمى الوظيفي لخريجيها.
ولحين استقرار وتنفيذ القرار، تم سحب كليات العلوم الصحية من تنسيق الجامعات الحكومية والخاصة للعام الثانى على التوالى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للجامعات.
ويأتي هذا القرار نتيجة لجهود طويلة ومعارك خاضتها نقابة الأطباء خلال العامين الأخيرين لرفضها التعدي على مهنة الطب والأطباء والمريض المصري.
وسبق وأعلنت النقابة رفضها قيد خريجي هذه الكليات في اتحاد المهن الطبية.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، احترامها لكل أعضاء الفريق الطبى والمهن المساعدة شريطة وجود حدود فاصلة وواضحة تمنع قيام التقنيين بممارسات طبية دون اشراف طبى واضح.