أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول وضع حد لحمامات السباحة غير المرخصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول وضع حد لحمامات السباحة غير المرخصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة الاهتمام بحمامات السباحة بمراكز الشباب والأندية في المحافظات، للتصدي لظاهرة السباحة في الترع، بالإضافة إلى وضع حد لحمامات السباحة غير المرخصة التي تتسبب في إزهاق الارواح.

وقال بركات أن الشباب والأطفال يتجهون إلى السباحة في الترع وفي النيل بالرغم من جهلهم بأصول السباحة به، وبالرغم من علمهم حول اضرار السباحة في الترع وخطورة الأمراض التي تسببها، مشيرا إلى أن الظاهرة تنتشر في القرى التي لا يتوفر بها حمامات سباحة للمواطنين، مؤكدًا أن مشكلات حمامات السباحة تزيد مع وجود بعضها بشكل غير مرخص، ما يعني أنها مخالفة للاشتراطات القياسية، وتتسبب في حالات غرق متعددة، حتى إن البعض أنشأ حمام سباحة بأرض خلاء، وبدأ في جني الأموال دون رقيب أو حسيب، وأضاف الأمر يستدعي التدخل بالتفتيش والرقابة على الأندية ومراكز الشباب.