أخبار مصر | تسليم دفعة جديدة من المتعافين من المخدرات قروضا لإنشاء مشروعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسليم دفعة جديدة من المتعافين من المخدرات قروضا لإنشاء مشروعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المخدرات شيكات بقيمة 120 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم مثل مشروع "سوبر ماركت" ومشروع آخر اكسسوارات محمول، فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع، فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين.

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وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، على إستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم وان قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها لانشاء مشروعات صغيرة للمتعافين بلغت الى ما يقرب من مليون و900 ألف جنيه حتى الآن.

وأضافت "والي" أنه وفقا للبروتوكول بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبنك ناصر الاجتماعى فإنه يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافى الخط الساخن " 16023 " من مرض الإدمان بغرض تحقيق الدمج المجتمعى لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبى والنفسى لمريض الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الإنتكاسة، لافتة إلى أنه يتم تلقى أفكار حول المشروعات الملائمة لهم ودراستها ومساعدتهم فى تمويلها حيث تم تنفيذ بعض المشروعات.