أخبار مصر | "مصر للطيران" تسير ١٧ رحلة غداً لنقل ٣٧٨٦ حاجًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تسير ١٧ رحلة غداً لنقل ٣٧٨٦ حاجًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل مصر للطيران، تسيير رحلاتها إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام.

وتسير الشركة غدًا الأربعاء، ١٧ رحلة جوية إلي كل من جدة والمدينة المنورة لنقل ٣٧٨٦ حاجًا بواقع ١١ رحلة إلى جدة لنقل ٢٦٢٣ حاجًا و٦ رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل ١١٦٣ حاجًا من حجاج تضامن المؤسسة وشمال وجنوب سيناء وأسوان وقرعة كفر الشيخ وبني سويف والقليوبية وأسوان والمنيا وترانزيت ميلانو وأبوجا ودار السلام ولاجوس وشركات سياحة وحج أفراد، بخلاف رحلات العمل.