أخبار مصر | برلماني: البوابات الإلكترونية للحج والعمرة تحفظ حقوق الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: البوابات الإلكترونية للحج والعمرة تحفظ حقوق الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بحرص الدولة على مواكبة التطور، وفي ذات الوقت التيسير على المواطنين من خلال بوابة الحج المصرية، بالإضافة إلى إنشاء البوابة الإلكترونية للعمرة، واللتان تهدفان إلى توفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى ضبط المنظومة ككل وضمان حقوق المصريين مع توجه لسعودية للاعتماد على التأشيرات الإلكترونية.

وأشار "زين الدين"، إلى أن البوابات الإلكترونية لحجز الحج والعمرة تساهم في توفير المعلومات الصحيحة والموثوقة للحجاج والمعتمرين وتتيح العروض المختلفة من شركات السياحة المعمدة، بما يتيح قدر أكبر من الانتقائية أمام المواطن، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات أمامه بالاعتماد على الميكنة.

وأكد وكيل لجنة النقل أن البوابات الإلكترونية للحج والعمرة تحمي حقوق الدولة والمواطن وشركات السياحة، وتقضى على السماسرة والشركات غير المرخصة، و"الوكيل الافتراضي"، مضيفا: "فقد شاهدنا العديد ممن تعرضوا للترحيل لتأشيرات غير صالحة للحج والعمرة، بعد أن وقع البسطاء في شباك السماسرة والوسطاء الذين تاجروا بأحلامهم لزيارة الأراضي المقدسة".

