أخبار مصر | "عمره 13 عامًا".. فريق "أطفال بلا مأوى" ينقذ مشردًا وينقله إلى دار رعاية بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عمره 13 عامًا".. فريق "أطفال بلا مأوى" ينقذ مشردًا وينقله إلى دار رعاية بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنقذ فريق أطفال بلا مأوى بمحافظة أسيوط، أثناء سير عمل الوحدة المتنقلة، طفلًا يدعي "ز.ع" البالغ من العمر 13 عاما يقيم بالشارع، وذلك في إطار خطة البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

ومن خلال دراسة حالته الأولية، تبين أن الابن اتخذ من الشارع ملجأ له بسبب التفكك الاسري وسوء الأحوال الاقتصادية تم التعامل مع الابن، وعقد جلسة لدراسة حالته الأولية للتعرف على ظروف الابن وإقناع الطفل بمخاطر الشارع وضرورة الإلحاق بدار رعاية واستكمال دراسته واصطحب الفريق الطفل لوحدة الرعاية الشاملة بأسيوط لتقديم الحماية والرعاية له.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، برنامجًا متكاملًا للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لتقديم الحماية والرعاية للأطفال.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.