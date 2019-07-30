أخبار مصر | رئيس حزب صوت الشعب: السيسي حريص على بناء جسور من التواصل مع الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب صوت الشعب: السيسي حريص على بناء جسور من التواصل مع الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على بناء جسور من التواصل مع الشباب وفتح طاقات جديدة من النور بالاستماع إلى أفكارهم والتعرف على امالهم وطموحاتهم بقلب الأب وعقل القائد وفكر الزعيم من أجل النهوض بالبلاد وهذا ما لمسناة جيدا في مؤتمرات الشباب التي تعكس بكل صدق وإخلاص ايمان الرئيس الشديد إن شباب مصر هم عماد الأمة وقادة المستقبل.

أضاف البراوي في تصريحات صحفية اليوم أن مؤتمر الشباب في نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة يشكل حالة شديدة الخصوصية من الأمل في غد أفضل تسطع فيه شمس المشروعات العملاقة التي تبني بسواعد أبناء مصر المخلصين و يحمل دلالات هامة داخليا وخارجيا حيث يشارك جيل جديد في كشف ومشاهدة ومشاركة إنجاز كبير يضاف إلى سلسلة الإنجازات العملاقة التي تسطر ملحمة وطنية جديده للرئيس البطل عبدالفتاح السيسي، أشار رئيس الحزب إلى ان هذه المؤتمرات هي فرصة حقيقية لاندماج الحضارات والثقافات المتنوعة وتخلق فكر جديد ورؤية مختلفة نحتاج إليها في هذه اللحظات الفارقة من عمر الوطن.