أخبار مصر | 14 منفذا لبيع الدمغة الإلكترونية بمحاكم أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 14 منفذا لبيع الدمغة الإلكترونية بمحاكم أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد كركاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن أسيوط، بأنه من المقرر تركيب 14 منفذا لبيع الدمغة الإلكترونية بجميع محاكم أسيوط، ومجمع المحاكم، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، وإشراف مجلس النقابة الفرعية.

وأضاف كركاب، أن تركيب المنافذ جاء بعد الحصول على موافقة من رئيس محكمة أسيوط على توفير أماكن لتركيب المنافذ لبدء التعامل بالدمغة الإلكترونية، منعا لتزويرها، ولسهولة استخراجها، وتعامل المحامين بها.

كان نقيب المحامين، سامح عاشور، قد أعلن، خلال المؤتمر السنوي العام للمحامين ببورسعيد، عام 2017، عن الاتفاق مع شركات حكومية لمنع تزوير الدمغة، واتباع النهج الإلكتروني في تحصيلها، وتم الانتهاء من تركيب منافذ بيع الدمغة الإلكترونية في عدد من المحافظات، طبقا للخطة المقررة.