أخبار مصر | "المحامين": تشطيب 38 عمارة بمدينة الخواجة السكنية.. والتسليم نهاية العام (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحامين": تشطيب 38 عمارة بمدينة الخواجة السكنية.. والتسليم نهاية العام (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، بجولة تفقدية للوقوف على آخر تطورات المدينة السكنية للمحامين ببرج العرب، "مدينة النقيب أحمد الخواجة"، بناء على تكليف من النقيب العام، سامح عاشور.

وأكد ضوة، أن الانتهاء جارٍ من تشطيب 38 عمارة بالمدينة لتسليمها للحاجزين، فور الانتهاء منها، مضيفا أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من أعمال البناء.

جدير بالذكر أن النقيب سامح عاشور كلف إدارة الإسكان بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى لتسليمها قبل نهاية العام الحالي.

كان مجلس نقابة المحامين قد أعلن، في 2009، عن إنشاء مدينة الخواجة السكنية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، نسبة إلى النقيب الأسبق، أحمد الخواجة، وتم تقسيم المشروع السكني إلى مراحل.