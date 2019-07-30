شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تخصص أراضي للاستثمار الداجني بحق الانتفاع: «700 جنيه للفدان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم تخصيص أراضي جديدة للاستثمار الداجنة بحق الانتفاع في المناطق الصحراوية وذلك بعد أن قرر مجلس الوزراء في 19/6/2019 بجلسته رقم«45»الموافقة من حيث المبدأ على طلبات الوزارة التصرف بنظام الترخيص بحق الانتفاع لمدة 30 عامًا لبعض الشركات العاملة في مجال الاستثمار الداجني.

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وأضاف «أبوستيت» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه تم توقيع العقود بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، الإثنين الماضي، بناءًا على قرار مجلس الوزراء لـ3 شركات.

ومن ناحيته، قال اللواء محمد حلمى المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية إن حق الانتفاع 700 جنيه للفدان الواحد بزيادة تراكمية كل 3 سنوات بواقع 12% وذلك طبقاً لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة مع الأخذ في الاعتبار أن يكون ذلك مبدأ عام يسرى على كافة مشروعات الاستثمار الداجني والحيواني، وكذا المشروعات المنتظرة مستقبلًا.

وأضاف «حلمي» أن الهيئة تشجع الاستثمار الزراعي وتسعى لتسهيل إجراءات المستثمرين مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.