شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة لمجلس النواب تطالب بإحالة «أبوشقة» إلى «القيم» بسبب «جريدة الوفد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور كريم سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة، الثلاثاء، بمذكرة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، يطالب فيها بإحالة المستشار بهاء الدين أبوشقة عضو مجلس النواب رئيس حزب الوفد ورئيس هيئته البرلمانية، إلى لجنة القيم، بعد ما نشر من تقارير ومقالات ضده على موقع وجريدة الوفد خلال الأيام الماضية، وذلك بصفة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيسًا لحزب الوفد ورئيسًا لمجلس إدارة جريدة حزب الوفد.

وتقدم النائب «سالم» بمذكرته إلى رئيس مجلس النواب، بعدما نشر موقع وجريدة حزب الوفد مقالًا لرئيس تحرير الجريدة وجدى زين الدين بعنوان (خسئت أيها النائب القزم الجاهل)، إضافة إلى نشر تقرير على الموقع والجريدة الوفدية أيضًا بعنوان (كريم سالم.. النائب الفاشل.. تفرغ لـ«فيس بوك».. ودائرة مصر الجديدة تلفظه)، وقد تضمنت تلك المقالات والتقارير هجومًا حادًا واتهامات عديدة للنائب.

وجاء في نص المذكرة: «السيد الأستاذ الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.. مذكرة بشأن إحالة العضو بهاء الدين بدر أبوشقة للجنة القيم.. بعد الاطلاع على مواد 29 / 30 / 368 / 381 / 382.. فوجئت بنشر موضوع بالموقع الإلكترونى لجريدة الوفد يوم الخميس 25 يوليو 2019 الساعة 21:06 وكذلك بجريدة الوفد يوم الجمعة 26 يوليو 2019 يتهمنى بأفظع الاتهامات بدون أي دليل أو سند قانونى، وينعتنى بأفظع العبارات والشتائم وتحمل بين طياتها ألفاظًا تشكل جريمة السب والقذف لشخص ذى صفة نيابية عامة بدون وجه حق والمعاقب عليها في المادة 306 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 147 لسنة 2006».

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وتابع النائب في المذكرة: «وبناء على ما سبق قمت بالاتصال بالسيد بهاء أبوشقة ظهر يوم الجمعة 26 يوليو بصفته رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، حيث يعد مسئولًا بالتضامن مع رئيس تحرير جريدة الوفد.. أكد لى أنه بالفعل قام بتوجيه رئيس تحرير الجريدة السيد وجدى زين الدين بكتابة المقال بناء على معلومات خاطئة وصلت إليه، وأن الأمر به سوء تفاهم وسيتم تصحيح الواقعتين».

إلا أنه في اليوم التالى، قامت جريدة وموقع حزب الوفد بعمل مقال ثانٍ بهدف التشهير بى، وهو الأمر الذي يؤكد إصرار السيد بهاء أبوشقة على توجيه جريدة حزب الوفد ورئيس تحريرها للهجوم الممنهج على شخصى، وذلك بالرغم من أن السيد بهاء أبوشقة عضو مجلس نواب حالٍ ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وكذلك رئيس للجنة القيم، الأمر الذي من المفترض أن يشعره بالمسؤولية تجاه زملائه، إلا أن عكس ذلك ما حدث.

كل ما سبق يشوه صورة المؤسسة التشريعية، حيث إن ما ارتكبه السيد بهاء أبوشقة من أفعال لا يليق بنائب برلمان ورئيس لحزب سياسى عريق.. إن ما ارتكبه النائب بهاء أبوشقة يدخل ضمن أعمال المادة 29 من لائحة مجلس النواب بشأن المخالفات التي تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، كما خالف أيضًا المادة 368 من لائحة المجلس حيث لم يراعِ أصول اللياقة مع زملائه بالمجلس.

وفي نهاية المذكرة، طالب النائب بإحالة بهاء أبوشقة إلى لجنة القيم، وقال إن «ما اقترفه أبوشقة يعتبر إخلالًا بواجبات العضوية»، بحسب قوله.