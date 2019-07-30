شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف «الدولي للإلكترونيات» بالجامعة الألمانية بالقاهرة 4 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لأول مرة لعقد المؤتمر الدولي للإلكترونيات وسلامة المركبات في نسخته الواحدة والعشرون لعام 2019 الذي عقد من قبل بدول الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، تركيا، اليابان، أستراليا، أسبانيا وذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، 4 سبتمبر المقبل.

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وتحتضن الفاعليات الجامعة الالمانية بالقاهرة والذي وقع اختيار المنظمون عليها باعتبارها بيت خبرة تتبع دولة ألمانيا الاتحادية في نظامها التعليمى الذي يرتكز على وحدة التعليم والتعلم والبحث العلمى التطبيقى حيث تمثل نسبة 42 % من إجمالي مشاريع دولة ألمانيا الاتحادية في التعليم العالي خارج حدودها إضافة إلى دورها الفعال في نقل وتوطين التكنولوجيا لها ومن ثم إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الدكتور عمر شحاته رئيس المؤتمر، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن أجندة المؤتمر هذا العام تتضمن مناقشة النظم المختلفة المتعلقة بتشغيل وتطوير المركبات الذاتية القيادة والبنية التحتية اللازمة لتطبيق تقنياتها على نطاق واسع، وأنظمة سلامتها واختبارها من حيث الملاحة وتحديد المواقع الجغرافية ،و التوافق الكهرومغناطيسي، وشبكات الكهرباء للمركبات، وكيفية الاتصال بين المركبات، ومعالجة الإشارات، والتحكم الذكي في سرعة السير.

وأضاف شحاتة أن المؤتمر يعد منصة حقيقية هادفة لمناقشة العديد من الموضوعات في مجال المركبات الذاتية القيادة والذي أصبح من أكثر الموضوعات الحيوية التي تلاقي اهتماما عالمياً من قبل القائمين على تطبيقه بل أمتد إلى الشركات الصناعية الساعية لإنتاج واستخدام تلك المركبات ،و يأتي ذلك في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي نشهدها اليوم والتى تعزز فرص الاستخدام الكثيف لأحدث التقنيات والابتكارات والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج معاً التقنيات المادية والرقمية والحيوية.