شكرا لقرائتكم خبر عن بدء «المرحلة الثانية» غدًا.. الحد الأدنى 78.05% للعلمي و68.05% للأدبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية والبالغ عددهم 229 الف و978 طالب بحد أدنى 78.05% للعلمي و68.05% للأدبي، وذلك اعتبارًا من غدا الأربعاء ولمدة 5 أيام تنتهي السابعة مساء الأحد 4 أغسطس المقبل.

وتوضح أرقام المرحلة الثانية هذا العام مقارنة بالعام الماضي زيادة عدد الطلاب بنحو 32 الف طالب، تتركز جميعها في طلاب الشعبة العلمية بنحو 31 الف و614 طالب بالرغم من ثبات الحد الأدني للمرحلة مثل العام الماضي، بما يؤكد ارتفاع الحد الأدنى للكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية عن العام الماضي بما لا يقل عن 1.5%، بينما انخفض الحد الأدنى لطلاب الأدبي بنحو 1.46% عن العام الماضي بزيادة عدد طلاب 441 طالب فقط بما يؤكد قبول الطلاب بالكليات الباقية بنسب تقارب الحد الأدنى للعام الماضي.

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وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه سيتم فتح معامل التنسيق بالجامعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وأضاف «عطا» أنه سينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة، وإنه على الطلاب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة، وسيكون متاح قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعلي الطالب اختيار رغباته، كما يعرض الموقع أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة للمجموع.

وأشار إلى أنه إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات وهي 75 رغبة والتي تم استحداثها لأول مرة هذا العام وبدون وجود أي أخطاء.

وشدد المشرف العام على التنسيق، إنه على الطالب بعد أن الانتهاء من إدخال الرغبات طباعة نسخة منها والتي يسمح بها نظام التنسيق الإلكتتروني إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة التقدم للجوء اليها وقت الحاجة.