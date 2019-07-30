شكرا لقرائتكم خبر عن كيف قدمت «100مليون صحة» الأمل من جديد في حياة خالد؟ (قصة حقيقية) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منذ يومين احتفل العالم باليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي، ورصدت الأمم المتحدة مجهودات الدولة المصرية في محاربة المرض من خلال حملة «100 مليون صحة» والتي امتدت لتشمل الجانب وعدم اقتصارها على المصريين فقط.

وسلطت الأمم المتحدة في تقرير صادر عنها الضوء على رحلة «خالد» مع التهاب الكبد «C»، هذا المرض الذي يطارد مئات الآلاف من الناس سنويًا حول العالم.

وفي التفاصيل، أُجبر خالد، البالغ من العمر 54 عامًا، على الرحيل من السودان، بعدما فقد إحساسه بالأمان وتعرضت حياته وحياة أسرته للخطر، ففر إلى مصر في عام 2009 مع أطفاله الأربعة وإعاقة حركيه تحد من فرص حصوله على عمل وبوصوله إلى القاهرة كان أمله الوحيد هو الحصول على الحماية وتوفير حد أدنى من الحياة الكريمة لأسرته، إلا أن في ليلة قاتمة علم خالد أنه مصاب بالتهاب الكبد «C» ليبدأ فصلًا جديدًا من المعاناة بحثًا عن علاج لمرضه.

يستيقظ خالد في الصباح الباكر يوم 24 من كل شهر؛ ليتناول الإفطار مع أسرته على مائدة الطعام التي شهدت أيامهم الحلوة والمرة في شقته المستأجرة في أحد أحياء القاهرة المزدحمة، ثم يتوجه إلى شريك المفوضية، هيئة إنقاذ الطفولة، للانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة ومقابلة أطبائه.

يقول خالد في حديثه: «إن توفير المال اللازم من أجل العلاج ومتابعة حالتي الصحية أمر في غاية الصعوبة بالنسبة لشخص مثلي، لا يعمل وعليه أن يربي أربعة أطفال»، ويضيف: «كل الإعانات المادية التي نحصل عليها من المفوضية وشركاءها يتم صرفها على احتياجاتنا اليومية إلى جانب مصاريف تعليم الأطفال».

Advertisements

أصبحت رحلة البحث عن علاج ميسور التكلفة والوقوف في طوابير لا تنتهي، وفي ظهر يوم 23 مارس من هذا العام، تلقى خالد طوق النجاة الذي بات ينتظره لأشهر عدة بعدما أجاب مكالمة هاتفية من هيئة إنقاذ الطفولة تخبره بأنه أصبح له حق الحصول على العلاج المجاني من قبل وزارة الصحة والسكان، في إطار حملة «100 مليون صحة» الوطنية.

جمع خالد جميع تقاريره الطبية وأحضرها إلى المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد بمستشفى القصر العيني في شهر مارس السابق، ليصبح أول لاجئ يتلقى العلاج مجانًا من وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وصرح كريم أتاسي، ممثل المفوضية لدي مصر ولدى جامعة الدول العربية بأن «لطالما كانت وزارة الصحة والسكان واحدة من أقرب شركاء المفوضية، نقدر جميع الجهود التي بذلتها حكومة مصر لإدراج اللاجئين وطالبي اللجوء في «100 مليون صحة» على قدم المساواة مع المواطنين المصريين».

يتحدث عن رحلة العلاج، ويقول خالد: «تلقي العلاج من وزارة الصحة والسكان المصرية دون أي تكلفة أدى إلى إزاحة هذا العبء الثقيل عن عاتقي، الآن، لن أكون قلقًا على حالتي الصحية وأستطيع العمل على توفير مستقبل أفضل لأطفالي».

وكانت قد منحت الحكومة المصرية للاجئين وطالبي اللجوء من جميع الجنسيات حق الوصول على الرعاية الصحية الأولية والثانوية والطوارئ العامة على قدم المساواة مع المواطنين المصريين منذ عام 2016.

وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حملة 100 مليون صحة، في أكتوبر 2018، بهدف القضاء على التهاب الكبد C في مصر بحلول عام 2023. وفي مارس 2019 امتدت الحملة لتشمل جميع الأجانب الذين يعيشون في مصر ومن بينهم اللاجئين وطالبي اللجوء، وتوفر الحملة الكشف والعلاج المجاني لمن يعانون من المرض.