شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن الأرز الأسود المحرم؟.. فوائد صحية لن تصدقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالعظيم طنطاوي، الخبير الدولي في زراعة الأرز ورئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، إن الأرز الأسود (الأرز الأرجواني) هو أحد أصناف الأرز وجد في مناطق متفرقة من قارة آسيا منذ آلاف السنين، وكان يطلق عليه الأرز المحرم ( The forbidden rice) حيث كان تناوله مقصوراً على طبقة الصفوة والنبلاء آنذاك.

وأضاف «طنطاوي» أن هذا الصنف من الأرز يزرع بنفس طريقة زراعة الأرز التقليدية، ويتميز بأنه يتحمل الاحتباس الاحرارى وارتفاع درجة الحرارة وقلة المياه أكثر من الأنواع الأخرى.

وأضاف «طنطاوى» أن الأرز الأسود له فوائد صحية مذهلة في الوقاية من السمنة، حيث يساعد تناول الأرز الأسود على فقدان الوزن بصورة مذهلة، وذلك لما يحتويه من نسبة عالية من الألياف الطبيعية تتسبب في الإحساس بالشبع بسهولة. كما أنه يحتوي على عدد منخفض من السعرات الحرارية، حيث إن كل 100 جرام من الأرز الأسود تحتوي على 337.2 سعر حراري فقط، مما يساعد على تقليل السعرات الحرارية بالجسم والتحكم بها، وبالتالي يساعد على التحكم في السمنة والتقليل منها على المدى الطويل، هذا بالإضافة إلى أنه يحتوي على كمية كافية من الكربوهيدرات تكفي لسد احتياج جسم الإنسان منها وتغذيته بقية اليوم.

وأشار الخبير الدولي في الأرز إلى أن الأهمية الغذائية للأرز الأسود تعود إلى تميز الأسود بارتفاع نسبة البروتين فيه مقارنة بالأرز الأبيض، حيث يحتوي الأرز الأسود على نسبة 8.8% بروتين، مقارنة بـ 5.5% لدي الأرز الأبيض، وارتفاع نسبة الدهن إلى 1.2% في الأرز الأسود مقارنة بـ نصف في المائة في الأرز الأبيض، بينما ينخفض محتوي الطاقة في الأرز الأسود مقارنة بالأبيض، حيث تصل هذه النسبة إلى 337.2 ك كالوري مقارنة بـ 357.3 ك/ كالوري في الأرز الأبيض، فضلا عن انخفاض محتوي الأرز الأسود من الكربوهيدرات مقارنة بالأرز الأبيض.

وفيما يتعلق بمحتوي الأرز من المعادن مقارنة بالأرز الأبيض حيث ترتفع نسبة المعادن من المغنسيوم والصوديوم والزنك والمنجنيز والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والنحاس والسلينيوم بنسبة تصل إلى الضعف في معظم هذه العناصر المعدنية.

أما عن محتوى الأرز الأسود من الفيتامينات، فيؤكد طنطاوي أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين (E) 0.6 مليجرام/ 100جرام وفيتامين (ب1) 2.3 مليجرام/ 100جرام، فيتامين (ب2) 0.40 مليجرام/ 100جرام وفيتامين حمض نيكتونيك 21 مليجرام/ 100 جرام.

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وفيما يتعلق بمحتوى الأرز الأسود من مضادات الأكسدة الطبيعية، فإن الأرز الأسود يحتوى على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة الطبيعية مثل الأنثوسيانين والفينولات الكلية والفلافونيدات وDPPH :

ولفت الخبير الدولي في الأرز إلى أن الأهمية الصحية للأرز الأسود تكمن في أنه يعمل كمضاد قوي للأكسدة، حيث يعد الأرز الأسود مصدرا جيدا وقويا لمضادات الأكسدة، وخاصةً الأنثوسيانين والأنثوسيانين.. بدوره، يمنع ضرر الجذور الحرة في الجسم، ويحمي من الإصابة بأمراض مختلفة مثل: أمراض القلب والإلتهابات وأمراض السرطان المختلفة، فالأرز الأسود يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مشابهة لتلك التي نحصل عليها من العنب البري والتوت البري، وذلك مقارنةً بأنواع الأرز المختلفة الأخرى.

كما يساعد الأرز الأسود في إزالة السموم من الكبد، لما يحتويه الأرز الأسود من مضادات عالية للأكسدة، فهو يساعد الكبد على التخلص من السموم والشوائب، حيث إن من أهم وظائف الكبد في جسم الإنسان أنه يعمل على تنقية الجسم من السموم والشوائب، فيعد الأرز الأسود مساعدا قويا له على محاربة الأكسدة والسموم في الجسم.

ويساهم تناول الأرز الأسود في منع تصلب الشرايين، حيث إن للأرز الأسود تأثيرا قويا وفائدة كبيرة لصحة القلب، فهو يعمل على الوقاية من مرض ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يمنع مرض تصلب الشرايين وهو عبارة عن تصلب جدران الشرايين، هذا بالإضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية التي تصيب الكثير من الناس، وتناول الأرز الأسود يخفض كثيرًا من نسب الوفيات الناتجة عن مثل هذه الأمراض، فهو يحسن من قدرة وأداء القلب عن طريق خفض الكوليسترول LDL والكوليسترول الكلي.

كما يحتوي الأرز الأسود على الألياف الطبيعية عند تناوله دون نزع قشرته الخارجية والتي تكون غير قابلة للذوبان في الطعام بسهولة، فإن ذلك يؤدي إلى إحساس كبير بالشبع بعد تناوله، كما أنه يساعد كثيرًا في علاج الإسهال وأعراض القولون العصبي، فكل 100 جرام من الأرز الأسود تحتوي على 5 جرامات من الألياف، وهو ما يمثل نسبة 10% من احتياج الإنسان الموصى به يوميًا من الألياف الطبيعية، وهذه النسبة تعد نسبة مرتفعة جدًا إذا ما قورنت بأنواع الأرز الأخرى.

ولفت «طنطاوي» إلى أن الأرز الأسود يساعد على الوقاية من مرض السكري، نظرًا لما يحتويه الأرز الأسود من نسبة مرتفعة من الألياف الطبيعية، فهو يستغرق وقتًا أطول للهضم، كما أنه يحافظ على صحة وسلامة الجهاز الهضمي، وأيضًا يحافظ على ثبات نسبة السكر في الدم، وللعلم فإن تناول الأرز الأسود أثناء اتباع نظام غذائي محدد يساعد أيضًا في الوقاية من مرض السكري، وذلك لأنه يحتوي على نسبة منخفضة جدًا من السكر.

ويحتوي على الكثير من المعادن المفيدة لجسم الإنسان. فعلى سبيل المثال يحتوي على نسبة عالية من الحديد، كما أنه يحتوي على نسب جيدة من معادن المنجنيز والمغنسيوم والفوسفور والسيلينيوم، والمنجنيز هو معدن أساسي لازم للجسم لأداء العديد من الوظائف.. هذا بالإضافة إلى أن عنصري المغنسيوم والفوسفور معدنان مهمين لأداء العديد من الوظائف اللازمة لصحة الجسم.