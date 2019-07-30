شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة "ورشة تدريبية حول سحب عينات من الإبل وفحصها ضد فيروس "كرونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة، ورشة العمل التدريبية بعنوان "التدريب المعملى على سحب العينات من الابل فى المجازر لفحص فيروس الميرس كرونا"، والتى تستمر فعالياتها لمدة يومين، بمشاركة باحثين من معهد بحوث الصحة الحيوانية، وأطباء من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقال شاهين، إن ذلك يأتى فى اطار دعم عملية مراقبة الأمراض الحيوانية الذى تنفذه منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، مشيرًا إلى الدورة تهدف إلى دعم عملية مراقبة الامراض الحيوانية من خلال بناء قدرات وتنمية مهارات الكوادر البيطرية بمصر، فى مجال طرق سحب العينات من الابل لفحصها لفيروس مرض الميرس كرونا، لافتا إلى أن هذا المرض يعد من أخطر الأمراض الفيروسية التى تصيب الإنسان لما له من آثار سلبية على الصحة العامة والاقتصاد القومى.