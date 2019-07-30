شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه رؤساء الأحياء والمراكز بتنظيم لقاءات أسبوعية مع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بعدد من المواطنين كلاً على حدى داخل ديوان عام المحافظة، للاستماع إلى مشكلاتهم وحلها فى الحال، وأكد راشد أن الاستجابة إلى مطالبهم وحل مشكلاتهم يعد نظام عمل لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنظيم لقاءات أسبوعية مع المواطنين واستقبال شكواهم وبحثها على أرض الواقع بعيدًا عن التقارير المكتبية والاستجابة لها وحلها من جذورها.

وشهد اللقاء قيام المحافظ باستدعاء المسئول عن نطاق كل مشكله من رؤساء أحياء ومراكز ومديريات موجها بسرعة حل المشكله التى عرضها المواطن .

وكانت أبرز المشكلات التى عرضها المواطنين هى التضرر من إلقاء مخلفات الردم بشارع أبو العلا الشيمى حيث أكد المحافظ أنه يجرى حاليًا أعمال تطوير بشارع كورنيش النيل وسيتم المتابعة لإزالة اسباب الشكوى.

كما قدم مواطن شكوى التضرر من قيام أحد مستأجرى المحلات من غلق وإشغال الطريق ووجه المحافظ على الفور الوحدة المحلية لقرية برطس برفع الاشغالات وتم إزالة الرصيف الموجود أمام المحل، وقدم مواطن طلب بتجديد ترخيص مخزن قطع غيار سيارات بالكوم الاخضر ووجه المحافظ بعمل معاينة على الطبيعة للمكان المذكور والنظر فى مدى احقية تجديد الترخيص له فى حال استيفاء كل الاشتراطات.

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كما قدم مواطن شكوى خاصة بالتضرر من إيقاف المعاش الخاص به وقد وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعى ببحث حاله المتضرر وتقديم تظلم للجهة المسئولة لإعادة المعاش ومساعدته لحين الانتهاء من الاجراءات.

وتضررت مواطنة من سقوط أجزاء من جدران العقار الخلفى الملاصق لعقارها مما يعرض حياة السكان للخطر حيث وجه المحافظ رئيس حى الدقى بسرعه ازاله العقار المشار اليه وإخلاء العقار المتضرر لمده يومين لحين الانتهاء من الازالة حفاظا على حياة السكان.

وأكد راشد للمواطنين أن المشكلات التى تم عرضها يتم العمل على حلها على الفور وذلك من خلال المتابعه الجادة مع الجهة المسئوله مشيراً ان لقاءه بالمواطنين لا يقتصر على اللقاءات داخل ديوان عام المحافظة فقط بل يحرص يوميًا على الالتقاء بالمواطنين والاندماج معهم خلال الجولات اليومية التى تتم بكافة قطاعات المحافظة.

وتعقد محافظة الجيزة أسبوعيًا لقاء مع المواطنين الراغبين فى عرض مشكلاتهم وذلك بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وعدد من التنفيذيين من رؤساء أحياء ومراكز ومدن ومديريات خدمية.