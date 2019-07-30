البابا تواضروس يفتتح النسخة الرابعة من مؤتمر كهنة الخليج بدير الانبا بيشوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمس مؤتمر كهنة الكنيسة القبطية بمنطقة الخليج العربي.
والمؤتمر في مركز لوجوس البابوي بوادي النطرون، ويشارك فيه إلى جانب الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، الآباء الكهنة وزوجاتهم.
يذكر أن هذا المؤتمر - الذي يعد الرابع - يقام في هذا التوقيت من كل عام، على مدار ثلاثة أيام.
كان البابا تواضروس قد التقى منذ أيام كهنة الكنيسة القبطية بسلطنة عمان والبحرين في لقاءات جمعته بهما بالمقر الباباوي بالكاتدرائية قبل انطلاق المؤتمر.
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