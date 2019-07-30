شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمياه يشدد على ضرورة رفع الوعى المائى وترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على أهمية ترشيد استهلاك المياه وتعديل السلوكيات والممارسات الخاطئة فى التعامل مع المياه، موضحا أن قضية ترشيد الاستهلاك أحد أهم الأولويات الحالية للدولة المصرية.

وأكد على ضرورة التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمبادرات الشبابية الواعية التى تحث على الترشيد ورفع الوعى المائى لدى المواطنين.

وفى هذا السياق، استضافت ورشة عمل التى تنظمها الشركة القابضة بمحافظة الإسماعيلية تحت عنوان "اعداد خطة عمل التوعية للعام 2019 / 2020 فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة " مؤسسى حملة حافظ على مياه مصر Save Egypt's Water، باعتبارها أحد الحملات الشبابية التى تحث على الحفاظ على المياه.

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من جانبه قال المهندس إسلام القلش مؤسس حملة الحفاظ على المياه Save Egypt's Water ان الحملة تهدف الى نشر الوعى بمخاطر نقص المياه بطريقة بسيطة، من خلال مبادرة اطلاق حملة توعية للشعب المصرى عن مخاطر نقص المياه فى دول العالم بشكل عام، وحتمية ترشيد الاستهلاك بتغيير العادات اليومية.

وأكد، على اهمية التعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لنشر المبادرة ودرء مخاطر نقص المياه ونشر ثقافة الحفاظ عليها، والاستعانة بقادة الرأى والشخصيات العامة لدعم الفكرة والترويج لها.