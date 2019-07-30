شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 450 جنيه مكافأة للعاملين لجهودهم فى استعدادات عيد الأضحى وموسم الحج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن صرف مبلغ 450 جنيهًا لجميع العاملين بالأوقاف لما حققوه من إنجازات خلال العام المالى 2018 / 2019م ولجهودهم فى الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك وموسم الحج.
وقالت الأوقاف، إن ذلك يأتى مراعاة من الأوقاف للإسهام فى تحسين الأحوال المالية للعاملين بها فى ضوء ما يبذلونه من جهود وما حققوه من إنجازات فى العام المالى 2018 / 2019م، وما يبذلونه من جهود فى الاستعداد لعيد الأضحى المبارك وموسم الحج.
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