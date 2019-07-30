شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة عين شمس تفتح باب القبول لبرامج الساعات المعتمدة باللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت كلية التجارة بجامعة عين شمس، بدءًا من اليوم الثلاثاء، باب التقدم للالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية أمام الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 وما يعادلها فى تخصصات المحاسبة والتمويل، المحاسبة والمراجعة، والتسويق ، والاقتصاد ، والأسواق والمؤسسات المالية ، والإحصاء وبحوث العمليات.

و يشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون الطالب مرشحا للالتحاق بكلية التجارة جامعة عين شمس عن طريق مكتب التنسيق سواء انتظام أو انتساب، ويتقدم بطلب للالتحاق بالبرنامج وسوف يتم ترتيب الطلاب المتقدمين طبقا للأعلى مجموع فى الثانوية العامة واختيار ما يقرب من 800 طالب مع مراعاة تحقيق التوازن بين شعب الثانوية العامة المختلفة بين المتقدمين للالتحاق بالبرنامج .

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وعن المزايا النسبية التى يحصل عليها الطلاب الملتحقين ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية، فيتاح للطالب فرصة الاختيار بين المقررات الدراسية، بالإضافة إلى زيادة التفاعل والاتصال المباشر مع أستاذ المادة بما يحقق تنمية شخصية الطالب وزيادة قدرته على الحوار والمناقشة ، وكذلك يوفر البرنامج مرشد أكاديمى لكل مجموعة على مستوى عال من الخبره، كما يتم الاهتمام بتقديم خريج يمتلك امكانيات ملائمة لسوق العمل من خلال الحرص على تقديم مواد دراسية متوافقة مع متطلبات سوق العمل إلى جانب دورات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والتدريب العملى.