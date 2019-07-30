شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تواصل استقبال تظلمات الثانوية العامة وإطلاع الطلاب على كراسات الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجان الإدارة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبال تظلمات الثانوية العامة على نتيجة امتحان الدور الأول، تزامنا مع تمكين الطلاب من الاطلاع على كراسة الإجابة لكتابة وتدوين ملاحظاتهم.

وقالت مصادر مسئولة، إنه جارى حضر الطلاب الذين استفادوا من زيادة الدرجات، منذ أن تم فتح باب بقبول طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة، موضحة أنه على جميع الطلاب متابعة نتيجة تظلمهم على النتيجة من خلال الدخول على الرابط المخصص لذلك على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكترونى.

كانت وزارة التربية والتعليم فتحت باب التقدم بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة منتصف يوليو الجارى، وتنتهى منها 16 أغسطس المقبل.