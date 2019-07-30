شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يعقد اجتماعا مع مسئولى التنمية والخدمة بكنائس المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك مساء أمس، مسئولي وأعضاء مكتبي التنمية والعمل بإيبراشية المنيا، وكذلك مسئولي خدمة إيمان ونور المختصة بذوى الاحتياجات الخاصة وخدام نشاط يسوع السجين وذلك بحضور الانبا بطرس فهيم مطران المنيا والقمص بولس نصيف والأب انطونويوس نان الكهنة بالكنيسة الكاثوليكية بالمنيا خلال اللقاء استمع البطريرك لاقتراحات المسئولين عن خدمات الكنيسة وأنشطتها الاجتماعية والثقافية وخططهم المستقبلية لتطوير العمل الرعوي والتنموي مع شرح مفصل لما تم إنجازه الفترة الماضية وما واجهوه من عقبات. Advertisements يواصل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك زيارته إلى محافظة المنيا التي تستمر حتى اليوم الثلاثاء، وكان فى استقباله الانبا بطرس فهيم مطران الإيبارشية، والنيافة الأنبا باسيليوس المنتخب مطرانا لإيبارشية سوهاج. يتفقد البطريرك خلال الزيارة العديد من الرعايا بالمنيا ويقابل العديد من مشرفي الأنشطة الرعوية.

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