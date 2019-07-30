شكرا لقرائتكم خبر عن "بحوث الانتاج الحيوانى" ينظم ورشة عمل حول التحسين الوراثى وتنمية الثروة الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم معهد بحوث الانتاج الحيوانى، بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء ورشة عمل لمراجعة واعتماد استراتيجية وخطة العمل الوطنية للموارد الوراثية الحيوانية، وذلك تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالرازق، مدير معهد يحوث الإنتاج الحيوانى، إن ورشة العمل والتى تعقد على مدار يومين، سيتم خلالها استعراض دور المعهد فى حفظ الموارد الوراثية الحيوانية، والإستراتيجية القومية للموارد الوراثية الحيوانية المزرعية، فضلا عن التحسين الوراثى والاستخدام المستدام لتنمية الثروة الحيوانية.

وأضاف مدير معهد بحوث الإنتاج الحيوانى، أنه سيتم التطرق خلال ورشة عمل لمراجعة واعتماد استراتيجية وخطة العمل الوطنية للموارد الوراثية الحيوانية، إلى العديد من المشروعات المقترحة للتنمية فى مجال الانتاج الحيوانى، كمشروعات الحصر والتوصيف، والتحسين الوراثى، والاستخدام المستدام.