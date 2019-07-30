شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة: تواصلنا مع المحامى الدولى خالد أبوبكر لرفع دعوى ضد الخطوط الرومانية لاعتدائهم على مواطن مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على الموقع الرسمى للوزارة، أنها اتصلت بالمحامى الدولى خالد أبوبكر وطلبت منه بحث الموقف القانونى الخاص بالمواطن المصرى حسن سلامه والذى كان قد تعرض لاعتداء على إحدى الطائرات الرومانية.

وكانت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، استقبلت المواطن المصرى حسن سلامة، الذى تعرض للاعتداء على متن الطائرة الرومانية، فى مقر الوزارة للاطمئنان عليه وعلى أسرته، بحضور اللواء مازن فهمى مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

ووجه سلامة الشكر لوزارة الهجرة، مؤكدًا أنه بمجرد علمها بما حدث معه على متن الطائرة أثناء توجهه من باريس إلى بوخارست، قامت بمجهود وافر، حيث تواصلت معه مباشرة ومع السفير المصرى فى بوخارست السفير صلاح عبد الصادق لمتابعة الواقعة وتنسيق الجهود.

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وخلال اللقاء، أشار سلامة إلى أن وزارة الهجرة ربطت المواطنين بالخارج بوطنهم، وقدمت كل الدعم لهم وأعادت كرامة المصرى فى الخارج من جديد، وأعرب عن شعوره بالفخر بأنه مصرى لما لمسه من اهتمام من الدولة والوقوف بجانبه، مؤكدًا أن الأمر بمثابة رسالة احترام للعالم كله بأن دولتنا تقف بجانبنا.

وأكدت وزارة الهجرة، أن الدولة بكل مؤسساتها تدعم المواطن المصري، لأن كرامة المواطن المصرى فى الخارج لا يمكن المساس بها، وأنها لن تترك حقه القانونى حتى لا يتكرر ذلك مع أى مصرى فى الخارج، موضحة أنها تواصلت مع المحامى الدولى خالد أبو بكر من أجل مساعدة المواطن المصرى الذى يرغب فى رفع دعوى قضائية بحق شركة الطيران الرومانية بسبب الأضرار المادية والمعنوية التى تعرض لها وأسرته، وقد رحب المحامى الدولى كثيرًا بمتابعة قضيته.