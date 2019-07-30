صور.. محافظة القاهرة تستعيد 333.210 ألف م2 من التعديات على أراضى الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتصدى مباشرة وبكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص، واسترداد أراضى أملاك الدولة المسلوبة من مغتصبيها، وإزالة جميع التعديات عليها، وإعادة تخطيطها بالشكل الامثل لتوفير احتياجات المحافظة من أراضى لإقامة منشآت خدمية عليها أو إعادة استغلالها بالبيع استثماريا لصالح الدولة .
وأشار عبد العال، فى بيان اليوم، إلى أنه تم شن حملات فى حى وسط تمكنت من استرداد قطعة أرض بمساحة 500 م2 أملاك المحافظة كما تمكنت فى حى المطرية تمكنت من استرداد قطعة أرض واحدة بمساحة 19425م2 أى قرابة 4.5 فدان تابعة لهيئة الاوقاف .
وذكر محافظ القاهرة ان حى طره تمكن من تنفيذ إزالتين بمساحة 5000 متر وتم استرداد الاراضى المتعدى عليها وتأمينها لمنع الاستيلاء عليها مرة أخرى، فى حى الوايلى حيث تم استرداد 125 متر أملاك دولة وأصبحت الحيازة للحى .
وفى حى حدائق القبه بالمنطقة الشمالية تم استرداد قطعة أرض مساحتها 160 م2، وبذلك تكون المحافظة تمكنت من استرداد 333.210 ألف م2 خلال الموجة الثالثة عشر لاسترداد أرضى الدولة.
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