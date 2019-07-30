شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يصدر قرارًا بتحمل الوزارة رسوم الدراسات العليا للمعلمين (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا بتحمل الوزراة ممثلة في الأكاديمية المهنية للمعلمين الرسوم الدراسية المقررة على المعلمين المرشحين لتسجيل الدراسات العليا بالجامعات المصرية الموقعة اتفاقيات تعاون وتوأمة مع الأكاديمية، جاء ذلك من منطلق حرص الوزراة على تنمية القوة البشرية وتسليحها بأحدث الأسلحة المعرفية وتشجيع البحث العلمي.
ونص القرار على أن تتحمل الأكاديمية بالتنسيق مع الوزارة والجهة الرسمية التي يعمل بها المعلم تكاليف الدراسات العليا من دبلوم وماجيستير ودكتوراة وفق خطتها البحثية بالتعاون مع الجامعات التي سيتم التوأمة معها، في إطار زمني محدد.
وقال الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشؤون المعلمين، إن القرار الصادر اليوم يأتي ضمن سلسلة من القرارات الوزارية التي أنتهجتها الوزارة ضمن خطتها للإصلاح الإداري والأكاديمي وربط البحث العلمي بالمشاكل التي تواجه المنظومة التعليمية وأحد أدوات خطة الوزارة للتنمية المهنية المستدامة وتعظيم الاستفادة من قوتها البشرية وتوظيفها التوظيف الأمثل في المؤسسة التعليمية مع التكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار خطة تكامل علمية تلامس الواقع الحالي وآمال الدولة التي تتحقق في رؤية مصر المستدامة 2030.
وأكدت الوزارة أنها حريصة على رفع مكانة المعلم في جميع الأوساط المجتمعية، واتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تشجيعهم للارتقاء بالمستوى المعرفي.
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