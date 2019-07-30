شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المصرية للمطارات»: مليار جنيه تكلفة أعمال تطوير «الغردقة الدولي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إن تكلفة أعمال تطوير مطار الغردقة بلغت مليار جنيه. وأضاف «النشار» خلال كلمته في الاحتفال بافتتاح أعمال التطوير لمبنى الركاب رقم ٢ بمطار الغردقة بحضور وزيري الطيران والسياحة، الثلاثاء، أن التطوير الجديد سيواكب حركة السياحة المتزايدة خلال الفترة الحالية والمتوقعة زيادتها خلال الموسم السياحى القادم بالنسبة للغردقة، والتي تعد مقصد مهم، كما ستساهم بشكل كبير لخدمة المناطق والمقاصد السياحية القريبة من الغردقة.

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