شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المصرية للمطارات»: «الغردقة» اجتاز جميع الجولات التفتيشية والاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إن مطار الغردقة الدولي اجتاز جميع الجولات التفتيشية، وجميع الاختبارات، التي تعرض لها، وجميع المطارات المصرية بشكل عام ومطار الغردقة بشكل خاص مؤمنة بنسبة 100%، وتعد أفضل شبكة أمنية في العالم.

وأضاف «النشار» في كلمته خلال افتتاح أعمال تطوير مبني الركاب رقم ٢ بمطار الغردقة الدولي، الثلاثاء، أن المطار مر بثلاث مراحل للتطوير، خلال الفترة من 1999 حتى 2005، ثم توالت أعمال التطوير والتحديث لزيادة السعة الركابية، إذ بلغت السعة الركابية خلال عام 2015، حوالى 13 مليون راكب سنويًا

وأشار إلى أن أعمال الصيانة والتطوير شملت جميع أجهزة الاتصالات والتصوير والمراقبة، والسيور والبوابات الإلكترونية، بالإضافة إلى أعمال التأمين، إذ تمت زيادة معدلات الأمن والأمان، من خلال تزويد المطار بكاميرات المراقبة.