شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إجراء استطلاع رأي عن الخدمة الطبية في «عيادات الحج» لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، عن إجراء استطلاع رأي «استبيان» للحجاج المصريين المترددين على العيادات، وذلك لأول مرة بالبعثة هذا العام، لمعرفة آراء الحجاج في الخدمة الطبية المقدمة بهدف الوصول إلى رضاهم والعمل على تطوير وتحسين كافة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشيراً إلى أنه تم إجراء الاستبيان لأول شريحة مساء أمس بأربع عيادات، وجاءت نتيجته رضا المترددين على الخدمة بنسبة 97%، موضحاً أنه ستتم متابعة عمل استطلاع الرأي خلال الفترتين الصباحية والمسائية بجميع العيادات.

وأضاف «قنديل» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى الثلاثاء، 9679 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 7363 حالة مرضية بمكة المكرمة، و2316 حالة في المدينة المنورة، مشيرا إلى أن المستشفيات السعودية استقبلت 22 حالة مرضية، فيما غادرت 6 حالات بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 16 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

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وأكد أنه تم المرور على جميع الحالات بعد خروجها من المستشفيات، لمتابعة حالاتهم الصحية، وتوفير كافة الرعاية الطبية لهم، مشيراً إلى أن الحالات المحتجزة بالمستشفيات يقوم فريق من البعثة بالمرور عليهم صباحاً ومساءً بصفة يومية للتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، موجهاً الشكر للسلطات السعودية والتي تقدم أفضل خدمة طبية سواء للحجاج المصريين أو غير المصريين.

وأشار إلى أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ14 حالة بمستشفيات السعودية، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه.

وأكد «قنديل» عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس، مشيراً إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية بالإجراءات الوقائية لجميع الحجاج، بالإضافة إلى توزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.