شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يتحرك لإنقاذ حياة الطفل يوسف بعد رسالة استغاثة على «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عن تحرك مجلس الوزراء لإنقاذ حياة طفل يدعي يوسف 8 سنوات.

وفي التفاصيل، نشر يونس، عبر حسابه على «فيس بوك»، استجابة الحكومة وتحركها على الفور لإنقاذ الطفل، الذي أصيب بإغماء مفاجئ وتم نقله إلى مستشفى «مبرة العصافرة» بالكيلو 21 بالإسكندرية وكان التشخيص «غيبوبة سكر» وبحث أسرته على طبيب تخصص عناية مركز أطفال.

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وقال يونس في رسالته: "تابعنا هذه الرسالة على الفيس بوك وتحركت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومسؤولو وزارة الصحة، ووصلتني هذه التعليقات منهم، وتم التواصل من خلال مكتب رئاسة الهيئة للتأمين الصحي ونظرا لخطورة الحالة ومضاعفاتها سيتم توجيه دكتور للحالة فورا وعمل اللازم بالتنسيق مع مدير المستشفى".

وتابع: «تمت متابعة من هيئة التأمين الصحي بمعاودة التواصل مع مدير المستشفى الخاص بالإسكندرية، وجار أخذ تقرير عن الحالة وإرسال طبيب متخصص من مستشفى سبورتنج للتأمين الصحي لبحث إمكانية نقل الطفل حسب حالته بسيارة إسعاف لأن الحالة غير مستقرة».

وختم حديثه: «تم الاتصال بالدكتورة سالي مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية وأفادت بأنه تم الاتصال بالمستشفى وتم المرور على الطفل من قبل أد محمد مجاهد استاذ الرعاية المركزة بالجامعة، وإخصائي أطفال، وإخصائي تنفس صناعي وجاري المتابعة وإفادة سيادتكم بالتقرير الطبي عن حالة الطفل».