شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تستقبل المصري المُعتدى عليه على الطائرة الرومانية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المواطن المصري حسن سلامة، الذي تعرض للاعتداء على متن الطائرة الرومانية، في مقر الوزارة للاطمئنان عليه وعلى أسرته، بحضور اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات.

واستهل «سلامة» اللقاء بتقديم خالص شكره لوزيرة الهجرة، مؤكدًا أنه بمجرد علمها بما حدث معه على متن الطائرة أثناء توجهه من باريس إلى بوخارست، قامت بمجهود وافر، حيث تواصلت معه مباشرة لمتابعة القضية، كما تواصلت مع صلاح عبدالصادق، السفير المصري في بوخارست، لمتابعة الواقعة وتنسيق الجهود.

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وخلال اللقاء، أشار «سلامة» إلى أن وزيرة الهجرة ربطت المواطنين بالخارج بوطنهم وقدمت كل الدعم لهم وأعادت كرامة المصري في الخارج من جديد، وأعرب عن شعوره بالفخر بأنه مصري لما لمسه من اهتمام من دولته، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع أن تتعامل معه دولته بهذا الشكل وتقف إلى جانبه، مؤكدًا أن الأمر بمثابة رسالة احترام للعالم كله بأن دولتنا تقف بجانبنا.

من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة لـ«سلامة» أن الدولة بكل مؤسساتها تدعم المواطن المصري، لأن كرامة المواطن المصري في الخارج لا يمكن المساس بها، وأنها لن تترك حقه القانوني حتى لا يتكرر ذلك مع أي مصري في الخارج، موضحة أنها تواصلت مع المحامي الدولي خالد أبوبكر من أجل مساعدة المواطن المصري الذي يرغب في رفع دعوى قضائية بحق شركة الطيران الرومانية بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها وأسرته، وقد رحب المحامي الدولي كثيرًا بمتابعة قضيته.

وطرحت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اللقاء، أن تنظم لـ«سلامة» وأسرته زيارة إلى منطقة الجلالة بالبحر الأحمر، بعد أن أعرب عن رغبته في الاستثمار في مصر والإقامة بها، موضحة أنها زارت بصحبة عدد من رؤساء الجاليات المصرية هذه المنطقة مؤخرًا، وقد شهدوا عظمة هذا المكان وما يمتلكه من فرص استثمارية رائعة، ورحب سلامة كثيرًا بعرض الوزيرة، وقرر فعليًا القيام بهذه الزيارة بصحبة أسرته.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنها تحرص على زيارة المصريين في الخارج للتأكيد على رسالة مفادها طمأنة المواطنين المصريين في الخارج والتأكيد على أن الدولة معهم أينما كانوا.