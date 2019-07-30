شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الطيران والسياحة يشهدان افتتاح أعمال التطوير مطار الغردقة الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الثلاثاء، افتتاح أعمال التطوير بمطار الغردقة الدولى ومبنى الركاب الجديد رقم (2) عقب الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته وزيادة قدرته الاستيعابية ليكون جاهزًا للزيادة المرتقبة في أعداد الأفواج السياحية الوافدة من وإلى مدينة الغردقة إحدى أهم مدن الجذب السياحي العالمي.

وبهذه المناسبة، أكد الفريق يونس المصري أن هذا الافتتاح يأتى استكمالًا لمسار التنمية المستدامة التي تنتهجها وزارة الطيران المدنى في ضوء رؤية مصر المستقبلية 2030 من خلال خطة واضحة للتطوير والتحديث باستغلال البنية التحتية المتوفرة والإمكانيات والموارد المتاحة بالمطارات المصرية وذلك للارتقاء بصناعة النقل الجوى وزيادة معدلات الاقتصاد المصرى، وأن ما نشهده من أعمال تطوير وافتتاح مشروعات كبيرة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الممكنة للركاب وتحقيق الراحة والرفاهية للمسافرين عبر المطارات المصرية.

ورحب وزير الطيران بوزيرة السياحة، معرباً عن سعادته بتواجدها الدائم كشريكة للنجاح في فعاليات المطارات وأعمال التطوير الجديدة، مؤكداً أن جميع مشروعات وزارة الطيران تهدف إلى تنشيط حركة السياحة، مشيدًا الوزير بالتعاون المثمر والجهد المشترك والتنسيق الدائم بين وزارتى الطيران والسياحة الذي يسهم في تحقيق النمو والازدهار لصالح اقتصاد الدولة.

كما وجه وزير الطيران الشكر والتقدير للعاملين بالشركة المصرية للمطارات ومطار الغردقة وكافة الجهات العاملة بالمطار من وزارة الداخلية والسياحة والحجر الصحى والقائمين على أعمال التطوير على هذا الجهد المشرف والأداء المميز وخروج مطار الغردقة الذي يعد من أهم المطارات السياحية بجمهورية مصر العربية بالشكل الذي يليق بمدينة الغردقة عاصمة السياحة العربية.

وخلال الافتتاح أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها للجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق يونس المصري وفريق عمله بالوزارة لتطوير المطارات المصرية، مشيرة إلى أهميتها في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمسافرين، ورفع القدرة التنافسية للمطارات المصرية عالميا.

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وأكدت الوزيرة على أهمية مدينة الغردقة، حيث إنها تعد من أكثر المدن السياحية المصرية جذبا للسائحين.

وأشارت الوزيرة إلى وجود العديد من الرحلات التي تتوجه مباشرة إلى مدينة الغردقة، خاصة أن مطار الغردقة يخدم العديد من المدن الأخرى مثل الجونة وسهل حشيش وسفاجا والقصير، لافتة إلى أن تطوير هذا المبنى سيساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للمطار ليستقبل عددا أكبر من السائحين والمسافرين.

وأكدت الوزيرة على التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي السياحة وللطيران المدني في العديد من الملفات الهامة منها برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي تم إطلاقه في شهر نوفمبر الماضي والذي حقق نتائج إيجابية منذ إطلاقه وكان له أثر ملحوظ على ارتفاع معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر.

هذا وقد تم تقديم عرض تقديمي تضمن أعمال التطوير الفنية والإدارية والتأمينية بالمطار وإنشاء مدرج للطائرات بطول 4 كم، ويأتي هذا ضمن أهداف خطة التحديث لرفع كفاءة البنية التحتية بالمطارات المصرية وزيادة القدرة الاستعابية بها وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية من خلال خطة محكمة باستغلال الإمكانيات المتاحة وترشيد النفقات، بما يتناسب مع كثافة التشغيل والزيادة في أعداد الركاب القادمين إلى مصر، حيث يستوعب مبنى الركاب الجديد نحو 7.5 مليون راكب سنوياً.

تم تركيب أحدث الأجهزة الأمنية حسب المواصفات الدولية والعالمية وتوفير أفضل الخدمات المقدمة للمسافرين، حيث يحتوي المبنى على صالتى سفر ووصول و11 بوابة مغادرة متصلة بالطائرات بواسطة جسور مباشرة إلى جانب 9 بوابات مغادرة لخدمة الطائرات البعيدة بواسطة الحافلات، ويستحوذ المبنى الجديد على 45% من إجمالي رحلات التشغيل بالمطار وتحول إليه معظم الرحلات الأوروبية والداخلية.

ويضم المبني عدد 72 كاونتر حجوزات لتسجيل المغادرين واستلام الحقائب، بالإضافة إلى كاونترين لخدمة الأمتعة كبيرة الحجم، كما تم تطوير البنية التحتية لمنطقة إجراءات السفر الدولى ومنظومة السيور ومنطقة فرز الحقائب للمغادرين من خلال العمل بنظام نقل آلي يحتوى على 6 سيور لنقل حقائب الركاب المغادرين، و9 سيور كهربائية لاستلام أمتعة الركاب القادمين، وكذلك تم تركيب منظومة كاميرات مراقبة أمنية ونظام تحكم إلكتروني بالأبواب بإجمالى 486 كاميرا وزيادة السعة التخزينية للكاميرات، وتركيب منظومة إضافية للكشف الأوتوماتيكى لمنطقة سيور نقل الحقائب وتطوير منظومة الإنذار وإطفاء الحريق التلقائى، بالإضافة إلى تركيب بوابة بيومترية إضافية بمنطقة Sorting Area وأجهزة الكشف عن المتفجرات، وتطوير السقف المعلق لصالتى السفر والوصول الدولى بإجمالي 17500م2، وتحديث نظام الإضاءة واستخدام اللمبات الموفرة للطاقة ورفع كفاءة منظومة الإنارة، وكذلك تنسيق وتجميل الموقع العام للمطار ورفع كفاءة دهان المبنى من الداخل، وكذلك تطوير عدد 35 من خطوط تموين الطائرات بإنشاء 56 نقطة لخدمة عدد 27طيارة، فضلًا عن تطوير حقل الطيران بالمطار بعدة مشروعات أهمها إنشاء ممر رئيسى بطول 4000 وعرض 60 م وعدد 6 وصلات تربط بين الممر الرئيسى والتاكسى الموازى وإنارتهم وتنفيذ أعمال الحماية من السيول.

حضر الافتتاح الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار حسن التهامى أمين عام الوزارة والطيار أحمد جنينة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات ولفيف من قيادات وزارتي الطيران والسياحة ومحرري الطيران المدني.