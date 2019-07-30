شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: 75% نسبة تنفيذ 24130 وحدة سكنية بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 24130 وحدة سكنية، بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وصلت نسبة الإنجاز الإجمالية بالحي إلى 75%، مشيراً إلى أن مساحة الحى السكنى الثالث تبلغ 1000 فدان، وبه 8 مجاورات، وتم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانية لمبانى المجاورتين الأولى والثامنة، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع.

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وأضاف «الجزار»، في تصريحات صحفية، أنه تتوزع تلك الوحدات كالتالى: 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى سكنيا مختلطا، بها 2560 وحدة سكنية، و103488 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

وفيما يتعلق بالحى السكنى الخامس «جاردن سيتى الجديدة»، أشار وزير الإسكان إلى أنه جارٍ بالحى، تنفيذ 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبنى تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجاً للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية بالحى 25 %.

وأوضح الوزير أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقاً للخطة الزمنية، وتشمل (مرافق جزء من منطقة الوزارات ومرافق طريق محمد بن زايد الجنوبي- مرافق طريق محمد بن زايد الشمالى- مرافق طريق التسعين الشمالى- مرافق التسعين الجنوبى وأنفاق الخدمات بالتسعين الجنوبى- خط الصرف الرئيسى بمنطقة الرئاسة وطريق جنوب الأحياء- جزء من منطقة الوزارات، بالإضافة إلى خطوط المياه حول الرئاسة- أنفاق الخدمات بطريق محمد بن زايد الشمالى- مرافق الحى السكنى الثالث- مرافق الحى السكنى الخامس- امتداد طريقى محمد بن زايد الشمالى والجنوبى شرق الطريق الاقليمى- مرافق المنطقة الاستثماريه 1700 فدان- محطة معالجة العاصمة الإدارية بطاقة 250 ألف م3/يوم- خط المياه المغذى للعاصمة الإدارية من محطة مياه العاشر من رمضان- خط مياه الرى المغذى للوادى الأخضر من محطة مياه القاهرة الجديدة- خطوط الطرد (1- 2) من محطة الرفع حتى محطة المعالجة- المرافق الرئيسية الداخلية للأحياء السكنية (R7- R8- السفارات)- الخطوط الناقلة للمياه العكرة والمرحلة الأولى من محطة المياه- الحديقة المركزية شاملة الكباري- الأعمال الصناعية للحديقة المركزية).