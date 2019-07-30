شكرا لقرائتكم خبر عن مد أجل الحكم على 26 متهمًا في «فندق الأهرامات» لـ21 سبتمبر لدواعٍ أمنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم على 26 متهمًا بينهم 23 متهمًا محبوسًا و3 هاربين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، إلى جلسة 21 سبتمبر لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية.

كانت المحكمة بالجلسة السابقة أصدرت قرار بإحالة أوراق 7 متهمين في قضية إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم. يذكر أن كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات وقالت في أمر الإحالة «إنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات».