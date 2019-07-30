شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية تعقد اجتماعًا استثنائيًا بالقاهرة لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الجمعية العمومية للجنة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية (AFSEC)، اجتماعها الاستثنائى لأول مرة بالقاهرة بعد انتقال السكرتارية من مقرها المؤقت فى جنوب أفريقيا إلى المقر الدائم بمصر منذ بداية العام الحالى، تحت استضافه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقالت وزارة الكهرباء فى بيان اليوم، إن اللجنة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية AFSEC هى إحدى منظمات الإتحاد الأفريقى المنبثقة من اللجنة الأفريقية للطاقة AFREC ، وتعنى بتوحيد وإصدار المواصفات القياسية فى مجال المعدات الكهربائية على مستوى القارة الأفريقية بمرجعية المواصفات لقياسية العالمية، وذلك بعد موائماتها من خلال لجانها الفنية لتناسب ظروف ومتطلبات دول القارة الأفريقية بالإضافة الى لجنة تقييم مطابقة مواصفات المعدات التى يتم تصنيعها أو استيرادها مع المواصفات القياسية.

وأكدت الوزارة أن أهمية الاجتماع تأتى بعد التوقيع النهائى لاتفاقية التجارة الحرة فى يوليو 2019 والذى تضمنت احد بنود ها أن تقوم الجهات ذات الصلة ومنها اللجنة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية AFSECفى تسهيل التجارة من خلال التعاون فى مجالات المواصفات وتقييم المطابقة والقياس والاعتماد.

وناقشت الجمعية العمومية للجنة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية فى الاجتماع الاستثنائى إعادة صياغة خطتها الاستراتيجية 2019- 2024 لتتضمن بنود تتيح هذا التعاون، كما ناقشت برنامج مشاركة الشباب فى أنشطة اللجنة التى تضم حاليا تسعة من الشباب الذين يعملون فى مجال المواصفات.

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وتأتى أهمية هذا الاجتماع الاستثنائى كذلك فى انتخاب رئيس وأمين صندوق جديدين وبعض رؤساء اللجان الفنية المعنية بدراسة المواصفات طبقا لمتطلبات المشروعات التنموية فى الدول الأعضاء، وتضم هذه اللجان أيضا خبراء فى مختلف مجالات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة.

حضر الاجتماع رؤساء اللجان الوطنية المعنية بالمواصفات فى 16 دولة أفريقية، وكذلك ممثلين عن المنظمات الأفريقية ذات الصلة بالمواصفات والقياس والاعتماد ومنظمى النقل والتوزيع وأوعية الطاقة فى أفريقيا، كما حضر الاجتماع أيضا ممثلين عن شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، وأشاد الحضور الذين شاركوا فى افتتاح المقر الجديد للجنة بالتجهيزات التى قامت بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعداده بالصورة التى تليق بمكانته كمؤسسة دوليه فى هذا المجال.