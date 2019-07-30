شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: الكلب "طاهر" ويجوز تربية الكلاب بغرض الحراسة بشرطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول تربية الكلاب بغرض الحراسة، جاء نصه : "ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة، وهل يمنع دخول الملائكة البيت، وهل يسبب نجاسة المكان؟".

وقالت دار الإفتاء: "يجوز اقتناء الكلاب التى يحتاجها المكلف فى حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم".

وتابعت دار الإفتاء: " أما عن نجاسة الكلب ومكانه فيمكن الأخذ فى ذلك بمذهب السادة المالكية فى القول بطهارة الكلب، ويُنصَح بوضعه فى حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه فى بيته مُصلًّى لا يدخله الكلب".