شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تخصص أراضى جديدة للاستثمار الداجنى بحق الانتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم تخصيص أراضى جديدة للاستثمار الداجنة بحق الانتفاع في المناطق الصحراوية وذلك بعد أن قرر مجلس الوزراء فى 19/6/2019 بجلسته رقم" 45"الموافقة من حيث المبدأ على طلبات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التصرف بنظام الترخيص بحق الانتفاع لمدة 30 عام لبعض الشركات العاملة فى مجال الاستثمار الداجني .

واضافت وزارة الزراعة ، فى بيان لها اليوم الثلاثاء ،أنه تم توقيع العقود بهيئة التعمير والتنمية الزراعية أمس الاثنين بناءاً على قرار مجلس الوزراء للشركات الاتية : شركة الأصيل بمساحة 1700 فدان بمنطقة شرق بنى سويف، شركة السويس للتصنيع والتجارة بمساحة 368 فدان بمنطقة وادى النطرون ، شركة اجرو فارمز مصر بمساحة 220 فدان بمنطقة وادى النطرون.

ومن ناحيته قال اللواء محمد حلمى المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية ، إن حق الانتفاع 700 جنية للفدان الواحد بزيادة تراكمية كل 3 سنوات بواقع 12% وذلك طبقاً لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة مع الاخذ في الاعتبار أن يكون ذلك مبدا عام يسرى على كافة مشروعات الاستثمار الداجنى والحيواني وكذا المشروعات المنتظرة مستقبلا، مضيفا أن الهيئة تشجع الاستثمار الزراعي وتسعى لتسهيل إجراءات المستثمرين مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى.