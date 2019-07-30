وزارة الطيران تحقق أرباحا تجاوزت 5 أضعاف عن الأعوام السابقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو وزارة الطيران ، أن الوزارة حققت أرباحا تجاوزت 5 أضعاف عن الأعوام السابقة. وأضاف مسئولو الوزارة خلال افتتاح أعمال التطوير لمبنى الركاب رقم 2 بمطار الغردقة اليوم الثلاثاء، أن المردود المالى المتزايد فى قطاع الطيران السبب فيه العامل ولذلك عندما يتم زيادة أى حافز مالى للعامل فيكون ذلك بمثابة رد الجميل ، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يعمل مع فريق عمل الإبروح الأسرة الواحدة.

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