شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 6 رحلات عن المواعيد المقررة لها بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بسبب ارتفاع كثافة التشغيل بمطارات الممكلة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، اضافة الى ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وأوضحت مصادر، أن رحلات الخطوط الجوية السعودية أرقام 382 المتجهة إلي جدة، ورقم 318 المتجهة الي المدينة المنورة، إضافة إلى رحلة رقم 414 المتجهة إلي الرياض، تأخرت بسبب ارتفاع كثافة التشغيل بمطارات الممكلة العربية السعودية.

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وأضافت المصادر، أن رحلة شركة العربية للطيران رقم 9621 المتجهة الي الشارقة، ورحلة شركة الخطوط الجوية الإمارتية رقم 926 المتجهة الي الإمارات، و رحلة الخطوط الجوية التونسية رقم 814 والمتجهة الي تونس، تأخرت بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.