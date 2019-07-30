شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يهنئ رئيس قضايا الدولة بمناسبة العام القضائي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية خطاب تهنئة للمستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، بمناسبة انتهاء العام القضائي 2018/2019.

وتقدم المحافظ فى خطابه بالشكر للمستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة وإلى قسم الهيئة بديوان عام محافظة الغربية رئيس وأعضاء القسم القضائي بالمحافظة على ما بذلوه من جهد مشكور في مباشرة القضايا التي كانت المحافظة أو إحدى وحداتها المحلية طرفاً فيها.

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وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها، فى بيان له إن خطاب المحافظة تضمن الشكر للهيئة لتصديها للجنح المباشرة التي باشرها القسم بالتنسيق مع الفرع المختص وفي الإشراف على إدارة الشئون القانونية بالمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها وفقاً لاختصاصات الهيئة بالدستور.

وأضاف أن محافظ الغربية عبر خلال خطابه عن خالص الشكر لحسن التعاون بين الهيئة والمحافظة.