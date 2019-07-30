شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصادرة معدات ومواد بناء فى حملة على المبانى المخالفة غرب مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة التنفيذية لحى غرب مدينة نصر، فى محافظة القاهرة، برئاسة اللواء خميس ابو الفضل،حملة على المبانى المخالفة، أسفرت عن مصادرة ونش تشوينات بأرض الثمانينى، كما تم ضبط اعمال بناء مخالف فى شارع السلام بعزبة العرب، وتم مصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة فى البناء .

وقاد اللواء خميس أبو الفضل رئيس حى غرب مدينة نصر، حملة أخرى لرفع الإشغالات من الشوارع، أسفرت عن رفع اشغالات بشارع الشركات بالحى السادس .

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ومن ناحية أخرى أكد رئيس الحى، أنه تم عقد ندوة عن ضرورة مكافحة الإدمان، تحت رعاية وحضور السكرتير المساعد لمحافظة القاهرة مصطفى عبدالعزيز الزيات، وحضرها قيادات الحى، وناقشت الندوة طرق التوعية عن اضرار المخدرات وتاثيرها ومدى خطورتها