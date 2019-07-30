شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية تعلن عقد امتحان القبول للطلاب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية عبر صفحته الرسمية عن عقد امتحانات الطلاب المتقدمين للإلتحاق بالمدرسة غدا الأربعاء 31 يوليو الجارى.

وتابعت المدرسة: "أنه على جميع الطلاب المتقدمين إلى مدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية الحضور غدا الأربعاء 31/7/2019 الساعة السابعه ونصف صباحا لإجراء الامتحانات التحريرية، مطالبة بعدم التأخير أو التخلف لعدم وجود يوم آخر لعقد الامتحانات، مؤكدة أنه فى حالة عدم حضور الطالب فى الموعد المحدد سيتم استبعاده.

وكان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية حتى 15يوليو الجارى

وتقوم هذه المدرسة على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية والمعهد الأوروبي للتنمية، وتتخصص المدرسة بمجال الصيانة الكهربائية.

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وأوضحت أن شروط التقديم والقبول للبنين هى:

- أن يكون من سكان محافظات القاهرة الكبرى.

- ألا يقل المجموع بالشهادة الإعدادية عن 200 درجة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما فى أول أكتوبر 2019.

- أن يجتاز المتقدم اختبارات اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية والكشف الطبى.