شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تعلن نتائج "المؤشر العالمى للفتوى" للنصف الأول من عام 2019م غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأربعاء، للإعلان عن نتائج (المؤشر العالمى للفتوى (GFI للنصف الأول من العام 2019م، بمقر دار الإفتاء المصرية.

وتستعرض "وحدة الدراسات الاستراتيجية" التابعة لدار الإفتاء والقائمة على عمل المؤشر، أهم النتائج التى توصل إليها المؤشر العالمى للفتوى من خلال تحليل الفتاوى التى رصدها لـــ "33" دولة على مستوى العالم، كما يستعرض المؤشر الخريطة الإفتائية العالمية ويحلّل الظواهر المرتبطة بالفتاوى، وكيف تؤثر الفتوى فى النطاقات الجغرافية المختلفة، ويجيب عن تساؤل: هل أثرت الاضطرابات السياسية والمذهبية على الساحة الإفتائية؟

كما يستعرض المؤشر ما توصل إليه من نتائج حول التنظيمات الإرهابية، ليكشف من خلال رصد (1200) فتوى و(1000) إصدار ما بين مرئى ومسموع ومقروء لأكثر من (10) تنظيمات إرهابية وتحليلها كيف توظف التنظيمات الإرهابية الفتوى لخدمة أغراضها المنحرفة، وعقد المؤشر مجموعة من المقارنات بين التنظيمات الإرهابية وقادتها واستخلص مجموعة من النتائج الصادمة لهذه التنظيمات وكشف زيف منهجها المنحرف.

وسيوضح المؤشر كيف اخترق الغرف المغلقة لموقع التليجرام للتنظيمات الإرهابية والذى يكشف من خلاله كيف تفكر هذه التنظيمات، وكيف تُجنّد أتباعها، وكيف تخطّط للعمليات الإرهابية، وكيف أصبحت النساء العنصر المسيطر على هذه الغرف المفخخة، ومَن أكثر التنظيمات استخدامًا لهذه التقنية.

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كما يلقى المؤشر الضوء على الدور الذى تلعبه بعض الفتاوى فى تغذية ظاهرتى الإلحاد والإسلاموفوبيا فى الغرب، فضلاً عن إجراء المؤشر لاستطلاع للرأى للكشف عن الخلل فى بعض القضايا المجتمعية، وكيف استعان المؤشر بمشاركات الجمهور فى تحليل بعض الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالفتاوى، هذا بجانب المقارنات بين النطاقات الجغرافية والمؤسسات الدينية والوسائل الإعلامية، بدءًا من إنتاج الفتوى وانتهاءً بوصولها للمستفتى من خلال نوافذ الإعلام.

كما يتفاعل المؤشر مع وسائل نقل الفتوى، من صحف ومواقع إخبارية ومواقع متخصصة، مبرزًا أكثر 5 مواقع متخصصة نشرًا للفتاوى عالميًّا، وكذلك أكثر وسائل الصحف والمواقع التى اهتمت بعرض أكبر عدد من الفتاوى، ناهيك عن فتاوى مواقع التوصل الاجتماعي، سواء كانت صفحات لمؤسسات وشخصيات رسمية أو غير رسمية.

وأخيرًا يعرض مؤشر الفتوى أبرز القضايا الدينية المرتبطة بالفتوى خلال النصف الأول من 2019، والنتائج والتوصيات التى توصل إليها لكل ما سبق ذكره.