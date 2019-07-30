شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة العائلة المقدسة بالفيوم تختتم مؤتمرًا لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليك بالفيوم، اليوم الثلاثاء، مؤتمر إيمان ونور لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة. وقال الأب بطرس أنور راعى كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالفيوم ومرشد جماعة إيمان و نور، إن المؤتمر بدأ الخميس الماضى وانتهى صباح اليوم بمدينة بورسعيد وحمل عنوان " الرب يرعانى " بحضور 50 مشاركًا. وأضاف راعى كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالفيوم، أن المؤتمر قدم العديد من الفقرات الروحية والترفيهية، موجهًا الشكر لجميع خدام الكنيسة على مجهودهم فى تنظيم المؤتمر وصلى لذوى الاحتياجات الخاصة فى كل مكان.

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