شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تناشد المواطنين سرعة استيفاء المستندات لدخول مزاد "رابعة" بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد حلمى المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أن الهيئة تناشد الراغبين فى التزايد على الأراضى المطروحة بالهيئة بمنطقة "رابعة" محافظة شمال سيناء، والذى بدء 28 من الشهر الجرى ويستمر شهر .

وأوضح رئيس التعمير ، أنه على المتقدم ضرورة مراعاة استيفاء المستندات الاتية قبل دخول جلسات المزاد، مؤكدا أنه لن يسمح بدخول المزاد فى حال عدم استيفاء أيا من هذه المستندات وهى تقديم أصل بطاقة الرقم القومى للإطلاع على 4 صور ضوئية واضحة على ان تكون بطاقة الرقم القومى سارية.

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وقال تقرير هيئة التعمير على الراغبين فى التزايد على أراضى منطقة "سهل الطينة" بمشروع تنمية شمال سيناء على ارقام القطع "4/د/1 – 10/و/3 – ب/4/5" اعتباراً من 1/9/2019 يجب تقديم المستندات الآتية: شهادة اثبات الجنسية المصرية "أصل+3 صور واضحة"، أصل بطاقة الرقم القومى سارية للإطلاع + 4 صور واضحة على الوجهين، أصل شهادة ميلاد المتزايد + 3 صور واضحة ،أصل شهادة ميلاد او وفاة الاب او صورة بطاقة الرقم القومى سارية +3 صور واضحة، أصل شهادة ميلاد او وفاة الام او صورة بطاقة الرقم القومى سارية + 3 صور واضحة .

وتابع تقرير الهيئة، أنه لن يسمح بالدخول فى المزاد لمن لم يستوف هذه المستندات او عدم سريان بطاقة الرقم القومى، لمزيد من المعلومات بالموقع الإلكترونى للهيئة www.garpad.gov.eg.

كما ناشد رئيس هيئة التعمير، المواطنين الراسى عليهم مزادات، شمال سيناء "بئر العبد – رابعة – سهل الطينة"، سرعة التوجه الى قطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء، لإنشاء روابط مستخدمى المياه على المأخذ .

